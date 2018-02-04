NASA опубликовало панорамную съемку Марса (ВИДЕО)

4 февраля 2018 10:55 (UTC+04:00)

NASA опубликовало панорамное видео Марса, снятое с помощью планетохода Curiosity, передает РИА Новости.

Панорама составлена из снимков, сделанных с горного хребта Веры Рубин в кратере Гейла. Поскольку съемка производилась незадолго до зимнего солнцестояния на Марсе, небо на планете было ясным, что позволило получить на кадрах множество деталей.

Curiosity - марсоход третьего поколения, представляющий собой автономную химическую лабораторию. Высадка ровера на Марс состоялась 6 августа 2012 года. К началу 2018 года Curiosity "прошел" по планете 18 километров.

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