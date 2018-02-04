Число пострадавших при столкновении поездов в США возросло до 70 (ОБНОВЛЕНО)

Не менее 70 человек получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина на юго-востоке США. Об этом сообщает ABC со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Лексингтон, передает RT.

По информации телеканала, расследовать аварию будет Национальный совет по безопасности на транспорте.

15:12 (GMT+4) Два человека погибли, более 50 человек поступили в больницы после столкновения пассажирского поезда компании Amtrak с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина, сообщает офис шерифа округа Лексингтон, передает РИА Новости..

"Двое погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов. Чрезвычайные службы транспортировали (в больницы) более 50 раненых", - сообщается в официальном микроблоге шерифа в Twitter.

Пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине в воскресенье утром по местному времени. По данным Amtrak, в поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате столкновения несколько вагонов состава сошли с рельсов. На месте происшествия работают спасатели.

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