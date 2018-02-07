В США миллиардер покинул свою компанию из-за обвинений в домогательствах

7 февраля 2018 08:58 (UTC+04:00)

Владелец нескольких казино, американский миллиардер Стив Винн уволился с поста генерального директора собственной компании Wynn Resorts на фоне обвинений в домогательствах, говорится в пресс-релизе компании, передает РИА Новости.

Винн не признает себя виноватым в домогательствах.

"В последние недели я оказался в центре негативной рекламы. Я размышлял над тем, какую атмосферу это создает - такую, в которой поспешные суждения важнее всего остального, включая факты. Я пришел к выводу, что не могу эффективно работать в нынешнем качестве. Так что я немедленно ухожу в отставку с поста генерального директора и председателя совета директоров компании, которую я основал и которую люблю", - заявил бизнесмен-миллиардер.

В свою очередь компания поблагодарила Винна за то, что он "создал современный Лас-Вегас" и много сделал для индустрии развлечений.

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