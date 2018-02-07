Трамп поздравил SpaceX и Илона Маска с успешным запуском Falcon Heavy

7 февраля 2018 09:24 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поздравил компанию SpaceX и ее главу Илона Маска с успешным запуском ракеты-носителя Falcon Heavy, сообщает РИА Новости.

"Поздравляю Илона Маска и SpaceX с успешным запуском Falcon Heavy. Это достижение наряду с торговыми и международными партнерами НАСА продолжает демонстрировать американское мастерство в самом лучшем свете", — написал Трамп в своем Twitter.

Илон Маск, в свою очередь, "от лица всей компании SpaceX" поблагодарил Трампа за поздравление. "Впереди — волнующее будущее", — написал он в своем микроблоге Twitter.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy был проведет во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Falcon Heavy создана на базе Falcon 9, ее первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. SpaceX, которая добивается многоразового использования своих ракет-носителей, использовала для демонстрационного старта ускорители двух уже летавших ранее первых ступеней.

В свой первый испытательный полет ракета-носитель отправилась со спортивным автомобилем Илона Маска Tesla Roadster. Ракета выводит автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

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