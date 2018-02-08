Добыча нефти в США в январе побила новый рекорд

8 февраля 2018 10:34 (UTC+04:00)

Добыча нефти в США в январе 2018 года выросла на 100 тысяч баррелей в сутки - до 10,2 млн баррелей, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное управление минэнерго США (EIA).

В отчете подчеркивается, что рост добычи нефти в январе побил рекорд 1970-х годов, когда был зафиксирован максимальный уровень производства в 9,6 млн баррелей.

Ведомство ожидает, что суточная добыча в США в 2018 году достигнет 10,6 млн баррелей против 9,3 млн баррелей годом ранее, а в 2019 году добыча вырастет до 11,2 млн баррелей.

Прогноз по цене нефти Brent от ведомства - в среднем $62 за баррель в 2018-2019 годах против $54 в 2017 году.

Прогноз по российской добыче в 2018 году от EIA - 11,14 млн баррелей, в 2019 году - 11,16 млн баррелей.

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