Американский сенат принял законопроект по бюджету

9 февраля 2018 11:29 (UTC+04:00)

Сенат США принял законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год и продлил финансирование правительственных ведомств до 23 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

По данным издания, за законопроект проголосовало необходимое число сенаторов. Теперь законопроект отправится на голосование в Палату представителей.

Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что конгресс так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.

В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Ренд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.

Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.

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