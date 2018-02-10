Трамп обвинил New York Times в попытке его дискредитировать

Дональд Трамп счел статью о покупке разведкой компромата у некоего "русского" частью кампании против себя.



"Согласно New York Times, некий русский продал фальшивые секреты о "Трампе" США. Он запрашивал 10 миллионов долларов, сторговался до 1 миллиона с оплатой в рассрочку. Надеюсь, люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Все начинает выходить наружу", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter, передает РИА Новости.



Он добавил свой традиционный лозунг - "Осушим болото!" Под "болотом" Трамп понимает вашингтонский истеблишмент, который враждебно к нему относится, и иногда - спецслужбы. Трамп в прошлом не раз заявлял, что спецслужбы при предыдущем президенте Бараке Обаме следили за ним с разрешения предыдущей администрации.

Американские разведчики собирались заплатить 1 миллион долларов россиянину, который обещал вернуть украденное у спецслужб США кибероружие и предоставить компромат на президента США Дональда Трампа, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.



По данным издания, агенты разведки ясно дали понять россиянину, что не хотят получать компромат на президента, однако он настоял на этой части сделки. Как пишет газета, американские разведчики встречались с неизвестным в маленьких городах Германии, передавали информацию через пятизвездочные отели Берлина и даже через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter. Через несколько месяцев секретных переговоров, агенты американских спецслужб доставили первый платеж в 100 тысяч долларов наличными, упакованными в чемодан, в номер гостиницы в Берлине.

Упоминаемый собеседник американских разведчиков так и не вернул спецслужбам похищенное хакерами программное обеспечение. Как сообщается, вместо кибероружия россиянин передал агентам "неверифицированную и, предположительно, сфабрикованную информацию" о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и "данные российской разведки".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.