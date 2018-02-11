В Пентагоне заявили, что поддерживают право Израиля на самооборону

11 февраля 2018 01:39 (UTC+04:00)

Пентагон обеспокоен "злонамеренной активностью Ирана" и поддерживает Израиль в его праве на самооборону, заявил РИА Новости представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкин-Галлоуэй.

В субботу армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильский истребитель F-16 потерпел крушение после совершения авианалета в Сирии на иранские позиции. Сирийские государственные СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.

"Израиль наш самый близкий партнер в регионе в области безопасности, и мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Израиля защищать себя от угроз своей территории и своему народу. Мы разделяем обеспокоенность многих в регионе относительно дестабилизирующих действий Ирана, угрожающих международному миру и безопасности, и мы добиваемся большей решимости в международном масштабе, чтобы противостоять злонамеренной активности Ирана", - заявил представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что США не участвовали в операции израильских ВВС.

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