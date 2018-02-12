Трамп запросил $24 млрд на модернизацию ядерной триады США

12 февраля 2018 21:37 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп запросил 24 миллиарда долларов на модернизацию ядерной триады, говорится в проекте бюджета на 2019 финансовый год, представленном американской администрацией в понедельник, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что запрашивается "24 миллиарда долларов для министерства обороны для модернизации и поддержания ядерной триады".

2019 финансовый год начнется в октябре 2018 года. Речь идет о предложении администрации Трампа, которое будет рассмотрено конгрессом. Проекты бюджета традиционно претерпевают изменения после рассмотрения их конгрессом.

В начале февраля Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай.

Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады"

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