У багажной ленты в аэропорту Лас-Вегаса открыли бюро регистрации браков

13 февраля 2018 11:34 (UTC+04:00)

Временное бюро регистрации браков открылось в аэропорту Лас-Вегаса у багажной ленты ко Дню святого Валентина, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Сообщается, что желающие заключить брак смогут получить разрешение во время ожидания багажа в аэропорту Мак-Карран. Уточняется, что свадебные церемонии в аэропорту проводиться не будут, чтобы не создавать очередь.

Временное pop-up бюро уже начало выдавать разрешения желающим пожениться.

"Мы просто шли, собирались найти такси и увидели вывеску. Это сэкономило нам столько времени, так что теперь мы сможем пойти в казино", — приводит телеканал слова Гектора Кастанеды из Техаса, который получил разрешение на брак.

По данным телеканала, власти округа Кларк, в котором расположен Лас-Вегас, в среднем выдают около 80 тысяч разрешений на брак в год.

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Azernews Newspaper
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