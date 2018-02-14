В США вертолет столкнулся с лосем

14 февраля 2018 10:49 (UTC+04:00)

Вертолет потерпел крушение в штате Юта после столкновения с лосем, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал KUTV.

По данным телеканала, два члена экипажа получили легкие ранения. Команда занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Согласно телеканалу, во время операции лось задел несущий винт вертолёта, который в это время находился на высоте около 3 метров над землей.

"Было только 10 футов над землей, и было возможно посадить его [вертолет] обратно на землю… Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", — цитирует телеканал представителя управления Марка Хэдли. Как отмечается, в результате инцидента животное погибло.

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