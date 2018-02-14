Второй федеральный судья в США заблокировал решение Трампа по мигрантам

14 февраля 2018 11:01 (UTC+04:00)

Федеральный судья в Нью-Йорке временно заблокировал решение президента США Дональда Трампа по программе DACA, которая дает право оставаться в стране детям нелегальных иммигрантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Ранее подобное решение вынес федеральный судья в Сан-Франциско.

По данным телеканала, постановления предотвращают депортацию участников DACA, однако не дают возможность присоединиться к программе другим детям нелегальных иммигрантов. При этом судья заявил, что решение американской администрации было частично основано на "неверной фактической предпосылке" о том, что программа незаконна.

Как сообщалось ранее, министерство юстиции США подало апелляцию на решение суда о блокировке программы. Вердикт в отношении апелляции минюста Верховный суд намерен принять на этой неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил так называемую программу DACA, которая откладывала возможность депортации для более чем 750 тысяч незаконных иммигрантов, приехавших в США в детском возрасте. Решено не депортировать нелегалов, которым ранее были выданы временные разрешения, но новые разрешения власти выдавать отказались. Трамп хочет, чтобы конгресс в течение полугода принял соответствующий закон с новыми нормами вместо действовавшего ранее указа, принятого Бараком Обамой в 2012 году.

Законопроект DREAM Act, предусматривающий процедуру постепенной легализации в США детей нелегалов, впервые был представлен в сенат в 2001 году, но инициатива так и не получила развития. Ранее экс-президент США Барак Обама завил, что в 2012 году был вынужден подписать президентский указ, разрешающий отсрочку депортации и выдачу разрешений на работу детям нелегальных иммигрантов, из-за бездействия конгресса. Он осудил решение администрации Трампа об отмене программы, назвав его "жестоким" и "саморазрушительным".

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