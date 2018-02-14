Трампу доложили о стрельбе у штаб-квартиры АНБ

Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе у здания Агентства национальной безопасности в штате Мэриленд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее сообщалось, что ФБР расследует инцидент со стрельбой в районе Агентства национальной безопасности США. Местные СМИ сообщали о трех раненых.

"Президент был проинформирован о стрельбе в Форт-Мид (штаб-квартира АНБ). Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал. Мы будем продолжать предоставлять новую информацию по мере ее появления", — говорится в сообщении.

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