В Белом доме назвали возможную стоимость военного парада Трампа

Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни рассказал о том, во сколько может обойтись американскому бюджету военный парад, который хочет организовать президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает NBC, передает RT.

Отмечается, что стоимость парада может составить от $10 млн до $30 млн.

Окончательная цифра будет зависеть от масштаба мероприятия и его длительности.

Ранее Трамп обратился к Пентагону с просьбой спланировать парад Вооружённых сил Соединённых Штатов в Вашингтоне.

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