Трамп посетит Флориду, где произошла стрельба в школе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить город Паркленд во Флориде, где в среду в результате стрельбы в школе погибли 17 человек, передает РИА Новости.

"Я планируют посетить Паркленд, чтобы встретиться с семьями и местными властями и продолжить координацию действий федеральных (органов власти)", - заявил Трамп, выступая со специальным обращением в связи с трагедией.

Стрельба произошла в школе в городке в 60 километрах к северу от Майами в среду. По данным шерифа Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как рассказывают очевидцы, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала пожарная сигнализация, а затем послышались выстрелы. По данным СМИ, стрелявший был задержан, когда пытался смешаться с толпой учеников. Шериф подтвердил задержание подозреваемого - бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Юноша был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.

Трамп в связи с произошедшей стрельбой уже призвал всех, кто замечает странное поведение учеников, сообщать властям.

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