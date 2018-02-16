США не намерены снижать порог применения ядерного оружия

16 февраля 2018 19:47 (UTC+04:00)

США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак", заявил представитель Пентагона по вопросам политики Дэвид Трактенберг, передат РИА Новости.

"Я бы хотел подчеркнуть, что ничто в новой ядерной доктрине (США) не является новым и ничто не снижает порог применения ядерного (оружия), который остается чрезвычайно высоким", - заявил Трактенберг на семинаре по новой ядерной доктрине США.

По его словам, специфические акценты в документе сделаны на "предупреждении войны и заверении союзников, что гарантирует нераспространение ядерного оружия (в мире)".

Он отметил, что эффективное сдерживание заключается в том, чтобы потенциальный соперник никогда не считал ядерное оружие "полезной возможностью".

Пентагон ранее обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

Кроме этого, министерство обороны США рассчитывает в разы увеличить закупку артиллерийских снарядов, в том числе для пополнения складов в Европе в рамках "сдерживания России", такие планы заложены в проекте оборонного бюджета страны на 2019 финансовый год, который был внесен в конгресс администрацией США.

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