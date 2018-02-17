Тревога в колледже в штате Вашингтон, вероятно, была ложной - полиция (Обновлено)

17 февраля 2018 00:37 (UTC+04:00)

00:37 (GMT+4) Тревога, которая была объявлена в пятницу в колледже "Хайлайн" в американском городе Де-Мойн (штат Вашингтон) в связи с информацией о стрельбе на его территории, по предварительным данным, оказалась ложной, передает ТАСС со ссылкой на Twitter полицейского управления округа Кент, где находится город.

"На данный момент мы не нашли пострадавших или свидетельств стрельбы, но все равно исходим из того, что она была, пока не сможем получить подтверждения и завершить поиски", - отметили полицейские.

22:22 (GMT+4) Администрация колледжа Highline к югу от американского города Сиэтл (штат Вашингтон) сообщила о стрельбе на территории кампуса, передает РИА Новости.

Сейчас здание оцеплено, на место происшествия прибыла полиция.

"Нам поступили сообщения о стрельбе в кампусе… Полиция прибыла на место и проводит эвакуацию", — сообщается в Facebook учебного заведения.

Администрация предупредила, что речь не идет об учениях, а также призвала закрыть двери и окна в классах и не приближаться к кампусу.

Информации о пострадавших пока нет.

В минувшую среду стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами. Ее жертвами стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.

22:22 (GMT+4)

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