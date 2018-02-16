США выдвинули обвинения против 13 россиян из-за "вмешательства в выборы"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции США, передает РИА Новости.

"Приблизительно с 2014 года обвиняемые сознательно и намеренно вступили в сговор друг с другом для того, чтобы навредить Соединенным Штатам за счет ослабления, препятствования и разрушения законных функций правительства через обман и мошенничество с целью вмешательства в политический и выборный процесс в США, в том числе, в президентские выборы 2016 года", — говорится в обвинительном заключении.

В документе также сказано, что указанные лица хотели распространить "дискредитирующую информацию" о кандидатах в президенты США Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, а также поддержать кандидата от демократов Берни Сандерса и республиканца Дональда Трампа.

При этом утверждается, что подозреваемые выдавали себя за представителей американских организаций и активистов, устраивали протесты в США и организовывали оплату участия в них реальных американских граждан с помощью российских банковских счетов. Кроме того, по заявлению Мюллера, обвиняемые ездили в США, чтобы собирать "разведывательную информацию", необходимую для вмешательства в выборы.

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