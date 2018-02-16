Трамп в начале марта проведет встречу в Белом доме с Нетаньяху

16 февраля 2018 23:24 (UTC+04:00)

Дональд Трамп примет пятого марта в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских официальных лиц.

"У президента прекрасные отношения с премьер-министром, и он с нетерпением ждет встречи с ним", - приводит агентство слова источника в Белом доме.

В конце января Трамп и Нетаньяху провели переговоры на полях Всемирного экономического форума в Давосе, которые израильский премьер охарактеризовал как "прекрасные".

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