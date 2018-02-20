В одной из школ штата Огайо объявлена эвакуация

20 февраля 2018 23:22 (UTC+04:00)

Администрация школы в городе Массиллон (штат Огайо) объявила во вторник эвакуацию после того, как один из учащихся получил огнестрельное ранение в учебном заведении. Об этом сообщается на сайте школьного округа, передает ТАСС.

Как отмечается, речь идет об учащемся седьмого класса. Инцидент произошел в туалете. По предварительным данным, школьник пронес пистолет в здание и выстрелил сам в себя, специально или случайно, пока не уточняется. После инцидента он был доставлен в больницу.

О других пострадавших информации не поступало.

В последние дни в США уделяют вопросам безопасности в общественных местах большое значение. Одной из причин этого стало то, что 14 февраля в школе в городе Паркленд (штат Флорида) имела место стрельба, были убиты 17 человек. Огонь открыл 19-летний местный житель Николас Круз, который ранее был исключен из данного учебного заведения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Аббас раскритиковал политику Британии и США в отношении Палестины
Арабские страны 20 февраля 23:00
Американец упал со скалы, пытаясь спасти собаку
США 20 февраля 22:22
Азербайджан - важный союзник США в рамках нового Шелкового пути - израильский аналитический центр
Политика 20 февраля 15:22
Южная Корея и США проведут военные учения после завершения Олимпиады
Другие страны 20 февраля 09:40
В США начинается голосование за будущих лауреатов "Оскара"
Другие страны 20 февраля 02:21
Позиция США по Ближнему Востоку негативно влияет на регион
Арабские страны 19 февраля 18:35
Израиль и США испытали установку ПРО для перехвата ракет в космосе
Израиль 19 февраля 10:33
США собрались ввести пошлины на импорт алюминия и стали
США 19 февраля 10:05
В сирийском Африне ликвидированы трое иностранных террористов
В мире 19 февраля 09:24
Тиллерсон заявил о подготовке новых санкций против России
США 19 февраля 06:30
Билл Гейтс захотел платить больше налогов
США 19 февраля 04:16
В Калифорнии легкомоторный самолет совершил аварийную посадку
США 19 февраля 02:08
В США задержали мужчину, пытавшегося протаранить здание аэропорта
США 18 февраля 20:54
США намерены сохранить давление на КНДР
США 17 февраля 20:08
Мэттис: США продолжат поддерживать Грузию в вопросе интеграции в НАТО
Грузия 17 февраля 15:32
Канцлер Австрии считает, что Китай занимает роль США на международной арене
Китай 17 февраля 14:49
Флоридский стрелок заявил, что может признать вину
США 17 февраля 10:45
Китай примет необходимые меры по защите компаний-экспортеров стали и алюминия в США
Китай 17 февраля 10:25