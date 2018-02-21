Полиция США сообщила о предотвращении стрельбы в калифорнийской школе

Полиция США объявила во вторник о предотвращении заговора с целью массового убийства в школе в городе Уиттьер (штат Калифорния). Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя управления шерифа округа Лос-Анджелес, передает ТАСС.

В намерении устроить стрельбу в школе подозревается ученик средней школы "Эль-Камино", расположенной в городе Уиттьер, передает агентство. Охранник школы услышал разговор, во время которого этот учащийся угрожал в пятницу открыть стрельбу в школе. О подозрительном разговоре он сообщил в полицию.

В ходе обыска в доме подозреваемого удалось обнаружить большое количество огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщила официальный представитель полиции округа Лос-Анджелес Николь Нишида.

Неделю назад, 14 февраля, в одной из школ города Паркленд (штат Флорида) произошла стрельба. Огонь по школьникам и учителям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этого учебного заведения за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов. Круз содержится под стражей в ожидании суда, ему предъявлены обвинения.

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