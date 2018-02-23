США хотят упразднить пост спецпредставителя президента по борьбе с ИГ

23 февраля 2018 10:58 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отказаться от должности спецпредставителя главы государства по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", которую в настоящее время занимает Бретт Макгерк, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников, передает РИА Новости.

По данным источников издания, обязанности спецпредставителя президента США по борьбе с ИГ скорее всего будут сокращены и переданы контртеррористическому бюро госдепартамента и другим ведомствам. Когда именно стоит ждать запланированных изменений не сообщается, также не известно, получит ли Макгерк другой дипломатический пост в администрации.

"Идея состоит в том, что [Макгерку] может быть предложено что-то еще в каком-то уголке правительства", — сообщил советник конгресса, знакомый с ситуацией.

"Большая часть успеха коалиции [по борьбе с ИГ] связана с [деятельностью] Бретта Макгерка", — добавил один из чиновников.

Как пишет издание, вероятный уход Макгерка и упразднение должности спецпредставителя президента США по ИГ может оставить значительный пробел в американской дипломатии в регионе. Некоторые нынешние и бывшие чиновники, напротив, полагают, что возможные изменения являются движением в правильном направлении. По их словам, после значительной победы над ИГ эта должность изжила себя.

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