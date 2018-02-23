США пообещали наращивать давление на КНДР

23 февраля 2018 20:04 (UTC+04:00)

Давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти, эффект уже есть, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

"Мы видим, что давление уже укрепляется, и оно только будет возрастать по мере выполнения санкций, по мере перекрытия всего дохода такого рода сделкам", - сообщил американский чиновник.

По его словам, США видят, что "есть некоторый эффект" от введенных санкций. "И мы привержены тому, чтобы этот эффект был еще сильнее", - добавил представитель администрации США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, он включает 56 судов и компаний. По словам американских чиновников, эти санкции являются самыми масштабными против КНДР.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Белый дом закрыт из-за врезавшегося в заграждение автомобиля
США 01:57
Узбекистан пригласил Россию и США на конференцию по Афганистану
Узбекистан 23 февраля 18:01
Мун Чжэ Ин и Иванка Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове
США 23 февраля 16:47
США разрабатывают ряд программ для усиления экономического сотрудничества с Азербайджаном – посол
Бизнес 23 февраля 15:21
Делегации из Британии и США начали проверку в аэропортах Каира
Европа 23 февраля 15:13
США продолжат работу над урегулированием нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 13:54
США запустили в Азербайджане новый проект по поддержке детей вынужденных переселенцев (ФОТО)
Общество 23 февраля 13:51
Иванка Трамп прибыла в Южную Корею, чтобы возглавить делегацию США на закрытии Олимпиады
США 23 февраля 12:52
США хотят упразднить пост спецпредставителя президента по борьбе с ИГ
США 23 февраля 10:58
США представят в Эстонии ракетную систему Patriot
США 23 февраля 06:25
США не собираются мириться с "диктаторским режимом" КНДР - Пенс
США 23 февраля 01:10
Израиль и США проведут в марте масштабные учения ПРО
Израиль 22 февраля 21:03
Стало известно, кто бросил гранату в посольство США в Подгорице
Европа 22 февраля 15:15
Китай будет расследовать возможное нарушение резолюций ООН по КНДР
Китай 22 февраля 12:24
КНДР направит делегацию на закрытие Олимпиады в Южной Корее
Другие страны 22 февраля 11:06
На здание посольства США в Черногории совершено нападение (Обновлено)
В мире 22 февраля 08:40
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении РФ
США 22 февраля 07:04
Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпиады в Пхенчхане
США 22 февраля 06:15