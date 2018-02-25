В Кентукки два человека стали жертвами сильного шторма

Сильный шторм обрушился на американский штат Кентукки в ночь на воскресенье, два человека погибли, сообщает телеканал WKRN, передает РИА Новости.

Жертвой непогоды стали водитель, автомобиль которого смыло с моста потоком воды. Еще одна женщина погибла в своем доме, который обрушился из-за торнадо.

Шторм в некоторых районах штата сопровождался торнадо. Были повреждены по меньшей мере 12 домов, коло 30 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за непогоды.

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