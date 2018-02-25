Ряд компаний отказались от сотрудничества со Стрелковой ассоциацией США

25 февраля 2018 14:50 (UTC+04:00)

Ряд компаний приняли решение отказаться от сотрудничества со Стрелковой ассоциацией США (NRA) после стрельбы в школе в американском штате Флорида.

Об этом сообщает ABC, передает RT.

Например, программу скидок для членов NRA прекратили американские авиакомпании Delta Airlines и United Airlines, а также First National Bank of Omaha, компании The Hertz Corp., MetLife Inc. и ряд других фирм.

В самой ассоциации подвергли критике подобные действия со стороны компаний, отметив, что произошедшее во Флориде является результатом провала работы американских правоохранительных органов и служб психического здоровья и наказывать за это членов NRA неправильно.

«Законопослушные члены NRA никак не связаны с провалом в работе службы безопасности школы, плохой работой американской службы психического здоровья, недоработкой национальной системы экспресс-проверки или жестокой ошибкой федеральных и местных правоохранительных органов», — отметили в организации.

Вечером 14 февраля в школе Парклэнда произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

Подозреваемый 19-летний Николас Круз ранее был учеником образовательного учреждения. Он признал вину.

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