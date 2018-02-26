Трамп назвал ВТО "катастрофой"

26 февраля 2018 20:50 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную торговую организацию (ВТО) "катастрофой", передает РИА Новости.

"ВТО - это катастрофа", - сказал Трамп журналистам. По его словам, ВТО "делает почти невозможным ведение бизнеса для США". В частности, по его словам, "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".

Трамп на протяжении многих лет критиковал ВТО, а также международные торговые договоры, такие как Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

Администрация Трампа рассматривает возможность выхода из ряда торговых договоров и резкого повышения ввозных пошлин, в том числе на сталь и алюминий.

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