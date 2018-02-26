США расширили санкции в отношении Ливии

Вашингтон расширил санкции в отношении Ливии, сообщило в понедельник Управление по контролю над иностранными активами Минфина США, передает Интерфакс.

В заявлении финансового ведомства отмечается, что новые санкции нацелены на частные структуры и лица, занимающиеся незаконной продажей нефтепродуктов. Согласно документу, опубликованному, американским Минфином, в санкционный список внесены шесть физических лиц, 24 компании и семь судов.

"Незаконная продажа нефти подрывает суверенитет Ливии, расширяет черный рынок и приводит к дальнейшему росту нестабильности. Это ограбление населения, которому эти ресурсы принадлежат", - говорится в документе Минфина США.

Санкции также запрещают иметь дело с этими лицами и структурами, гражданам США и американским организациям.

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