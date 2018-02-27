Адвокаты убившего 17 человек стрелка из Флориды потребовали заменить судью

Адвокаты Николаса Круза, расстрелявшего 17 человек в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, пытаются добиться замены судьи, разбирающей это дело, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Адвокаты утверждают, что судья Элизабет Шеррер выступает с высказываниями и выносит решения в пользу обвинения. В этой связи они заявляют, что Круз не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство и хотят замены судьи.

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, в результате которой погибли 17 человек и 15 получили ранения, разыгралась 14 февраля после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Как отметила телекомпания CNN, массовое убийство во Флориде оказалось на девятом месте в перечне из десяти преступлений с самым большим числом жертв за последние годы. На первом месте в этом списке стоит бойня на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре прошлого года, когда жертвами 64-летнего Стивена Пэддока стали 58 человек, а на десятом месте - расстрел 14 почтовых служащих в Эдмонде (штат Оклахома) в августе 1986 года и теракт в Сан-Бернардино (штат Калифорния) в декабре 2015 года, жертвами которого также стали 14 человек.

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