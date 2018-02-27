Адвокаты убившего 17 человек стрелка из Флориды потребовали заменить судью

27 февраля 2018 01:55 (UTC+04:00)

Адвокаты Николаса Круза, расстрелявшего 17 человек в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, пытаются добиться замены судьи, разбирающей это дело, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Адвокаты утверждают, что судья Элизабет Шеррер выступает с высказываниями и выносит решения в пользу обвинения. В этой связи они заявляют, что Круз не может рассчитывать на справедливое судебное разбирательство и хотят замены судьи.

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде, в результате которой погибли 17 человек и 15 получили ранения, разыгралась 14 февраля после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Как отметила телекомпания CNN, массовое убийство во Флориде оказалось на девятом месте в перечне из десяти преступлений с самым большим числом жертв за последние годы. На первом месте в этом списке стоит бойня на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре прошлого года, когда жертвами 64-летнего Стивена Пэддока стали 58 человек, а на десятом месте - расстрел 14 почтовых служащих в Эдмонде (штат Оклахома) в августе 1986 года и теракт в Сан-Бернардино (штат Калифорния) в декабре 2015 года, жертвами которого также стали 14 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Россия не будет участвовать в конференции Госдепа по борьбе с ИГ
США 03:41
Макрон посетит США в конце апреля
В мире 03:09
Белый дом напомнил цель давления на Северную Корею
США 00:45
США расширили санкции в отношении Ливии
США 26 февраля 23:36
Трамп призвал строить больше учреждений для психически больных людей
США 26 февраля 23:33
Трамп назвал ВТО "катастрофой"
США 26 февраля 20:50
В Чикаго прошла акция протеста в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 26 февраля 16:30
Иран примет адекватные меры в случае выхода США из ядерной сделки - МИД
Ядерная программа 26 февраля 14:11
Южная Корея призвала США "снизить планку" в отношении переговоров с КНДР
США 26 февраля 12:45
Узбекистан и США обсудили вопросы экспортного контроля
Бизнес 26 февраля 12:44
КНР и США закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 26 февраля 10:21
Япония намерена усиливать давление на КНДР совместно с США и Южной Кореей
Другие страны 26 февраля 08:04
Мемуары Мишель Обамы выйдут в свет в ноябре
США 26 февраля 00:13
Ряд компаний отказались от сотрудничества со Стрелковой ассоциацией США
США 25 февраля 14:50
Один из крупнейших криптообменников выдаст властям США данные клиентов
США 25 февраля 14:21
В Кентукки два человека стали жертвами сильного шторма
США 25 февраля 13:01
В США немецкая овчарка получила четыре пули, спасая хозяина от грабителей
США 25 февраля 11:36
Трамп призвал американский народ сплотиться
США 25 февраля 10:13