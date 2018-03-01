Пентагон намерен запросить на военную разведку в 2019 году $21,2 млрд - СМИ

1 марта 2018 01:06 (UTC+04:00)

Пентагон намерен запросить у Конгресса США на военную разведку $21,2 млрд в 2019 финансовом году, который начнется 1 октября текущего календарного года, пишет ТАСС.

Об этом сообщила в среду газета Defence News со ссылкой на представителей Министерства обороны.

Как отмечает издание, расходы на деятельность Разведывательного управления Минобороны (РУМО) "растут уже четвертый год подряд".

В ноябре прошлого года Пентагон объявил, что "на реализацию военной разведывательной программы, в том числе на зарубежные операции", в 2017 финансовом году, завершившемся 30 сентября, было затрачено $18,4 млрд. В распространенном тогда заявлении указывалось, что "никакой другой информации, касающейся деталей этой программы или ее финансирования, предоставлено не будет по соображениям обеспечения национальной безопасности".

На текущий финансовый год Минобороны запросило на военную разведку $20,7 млрд.

В целом на военные нужды администрация президента Дональда Трампа хотела бы получить в 2019 году $716 млрд. По словам заместителя министра обороны Дэвида Норквиста, на базовые расходы Пентагона Белый дом предложил выделить $617 млрд, на продолжение военных операций в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали и других странах - $69 млрд. Еще $30 млрд - средства на поддержание в боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии министерства энергетики, а также на прочие оборонные затраты.

РУМО с 3 октября прошлого года возглавляет генерал-лейтенант Роберт Эшли. Ему подчиняются 16,5 тыс. военных и гражданских сотрудников, из которых почти 50% выполняют поставленные перед ними задачи за пределом Вашингтона, в том числе более чем в 140 странах.

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