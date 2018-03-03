Трамп продлил на год санкции в отношении России

Президент США Дональд Трамп продлил в пятницу на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

"Я продлеваю на один год режим (санкционного) чрезвычайного положения, объявленный указом 13660", - сказал Трамп.

Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных администрацией его предшественника Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.