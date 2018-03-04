В Секретной службе США рассказали подробности инцидента со стрельбой у Белого дома

4 марта 2018 05:36 (UTC+04:00)

В Секретной службе США заявили, что неизвестный, открывший стрельбу вблизи Белого дома, не целился в здание администрации президента, а смерть подозреваемого наступила в результате ранения головы, передает RT.

По данным ведомства, мужчина, находясь около ограды, достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ни один из которых не был направлен в сторону Белого дома. В результате беспорядочной стрельбы подозреваемый получил ранение, которое стало смертельным.

«Президент и первая леди не находились в Белом дома во время инцидента», — добавили в службе.

Ранее департамент полиции Вашингтона в своём Twitter сообщил о смерти мужчины в результате стрельбы у Белого дома.

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