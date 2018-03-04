В США оценили в $20 млн ущерб от торнадо, повредившего "самолеты судного дня"

4 марта 2018 13:37 (UTC+04:00)

Американские военные оценили в $20 млн ущерб, нанесенный базе ВВС США Оффут (штат Небраска) в результате торнадо, при котором были повреждены два самолета E-4B, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Удар стихии обрушился на военный объект в июне 2017 года, однако оценки по поводу нанесенного урона ВВС США раскрыли только сейчас. Как уточнили представители ВВС, в общей сложности на базе Оффут были повреждены 32 здания, окончательно отремонтировать до наступления зимы успели только 12 из них. Нанесенный постройкам ущерб составил порядка $9,4 млн, при этом, работы на $5 млн еще не завершены.

В общей сложности поломки имелись у 10 военных самолетов. В их числе два E-4B, производства Boeing, а также несколько предназначенных для разведки Boeing RC-135. Ремонт всех машин обошелся более чем в $10 млн.

При этом, по сведениям газеты Omaha World-Herald, дороже всего обошлась починка двух E-4B - в $8,3 млн, на это потребовалось около 11 недель. Больше всего у них были повреждены крылья и хвостовое оперение. Для ремонта компания Boeing прислала на базу группу специалистов.

E-4B называют в США "самолетами судного дня". Предполагается, что эти машины могут задействовать в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Согласно заявлению ВВС США, данные самолеты, в частности, предназначаются для президента и министра обороны США, а также для Комитета начальников штабов Вооруженных сил. Стоимость одной такой машины составляет порядка $200 млн. Считается, что ВВС США поддерживают в постоянной готовности не менее четырех E-4B.

Служащие базы Оффут рассказали журналистам Omaha World-Herald, что во время торнадо скорость ветра достигала почти 50 м/с. По свидетельствам военных, 1,5-тонные двери одного из ангаров под ударом стихии открылись, а 200-тонные E-4B были под порывами ветра побились о другие самолеты.

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