Студентам колледжа в США рекомендовали укрыться в безопасном месте из-за угрозы

Администрация колледжа Ютики в американском штате Нью-Йорк рекомендовала всем находящимся на территории кампуса найти безопасное укрытие в связи с "реальной угрозой". Об этом сообщается в понедельник в Twitter учебного заведения, передает ТАСС.



"Колледж Ютики в данный момент заблокирован на вход и выход из-за реальной, убедительной угрозы. Все, находящиеся на территории кампуса, должны занять безопасное укрытие. Пожалуйста, направляйтесь в безопасное место и оставайтесь там, пока распоряжение не будет отменено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в кампус прибыли вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

Информация о характере поступившей угрозы не приводится.