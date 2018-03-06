Студентам колледжа в США рекомендовали укрыться в безопасном месте из-за угрозы

6 марта 2018 00:51 (UTC+04:00)

Администрация колледжа Ютики в американском штате Нью-Йорк рекомендовала всем находящимся на территории кампуса найти безопасное укрытие в связи с "реальной угрозой". Об этом сообщается в понедельник в Twitter учебного заведения, передает ТАСС.

"Колледж Ютики в данный момент заблокирован на вход и выход из-за реальной, убедительной угрозы. Все, находящиеся на территории кампуса, должны занять безопасное укрытие. Пожалуйста, направляйтесь в безопасное место и оставайтесь там, пока распоряжение не будет отменено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в кампус прибыли вооруженные сотрудники правоохранительных органов.

Информация о характере поступившей угрозы не приводится.

Azernews Newspaper
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