США уничтожили более десятка террористов ИГ в Афганистане

США уничтожили более десятка террористов группировки ИГ в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование ВС США.
США нанесли ряд авиаударов в трех афганских провинциях в минувшие выходные, уточнили американские военные.
В провинции Джаузджан третьего марта были ликвидированы девять боевиков, четвертого марта были ликвидированы двое боевиков в провинциях Кунар и Нангархар.
В феврале в Афганистане американскими авиаударами были уничтожены семь боевиков, уточнили в Центральном командовании.
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