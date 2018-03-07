Трамп заявил, что КНДР действует "позитивно"

7 марта 2018 00:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп положительно оценил предложения КНДР по проведению переговоров, передает РИА Новости.

"Похоже, что Северная Корея действует позитивно", — сказал Трамп журналистам, комментируя сообщения о приверженности КНДР денуклеаризации Корейского полуострова.

"Заявления, которые идут из Южной Кореи и Северной Кореи, очень позитивные. Это было бы замечательным для всего мира", — добавил американский президент.

По его словам, он "хотел бы быть оптимистом".

"Мне очень интересно будет посмотреть, что произойдет", — заключил Трамп.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Трамп пообещал "с умом" выбирать нового экономического советника
США 07:44
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
США 04:33
США могут ввеcти 25% пошлины на автомобили из ЕС
США 02:21
Премьер Швеции призвал США к диалогу с КНДР
Европа 01:48
Россия и КНР разрабатывают средства против спутников США - Пентагон
США 01:08
США уничтожили более десятка террористов ИГ в Афганистане
США 6 марта 23:47
Пенс: США ждут от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации
США 6 марта 22:20
КНДР стремится к денуклеаризации полуострова
Другие страны 6 марта 16:11
КНДР хочет вести открытый диалог с США
США 6 марта 15:58
КНДР и Южная Корея проведут саммит
Другие страны 6 марта 15:36
ЕС намерен ввести пошлину на ряд американских товаров
Европа 6 марта 14:53
Непробиваемый панцирь коррупции в Армении: зарубежные инвестиции не пройдут
Армения 6 марта 14:10
Во Флориде возле торгового центра произошла стрельба
США 6 марта 06:53
В США влиятельный сенатор уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем
США 6 марта 05:32
В КНДР зафиксировали активность ядерного реактора
Другие страны 6 марта 03:05
Трамп заявил о готовности заключить сделку по иммиграционной реформе
США 6 марта 01:55
Студентам колледжа в США рекомендовали укрыться в безопасном месте из-за угрозы
США 6 марта 00:51
Иран может начать производство высокообогащенного урана, если США выйдут из ядерной сделки
Ядерная программа 5 марта 17:33