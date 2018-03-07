Экономический советник Трампа Гэри Кон заявил об отставке

7 марта 2018 04:13 (UTC+04:00)

Экономический советник президента США Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели, передает РИА Новости.

"Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность (работать в администрации — ред.) и желаю ему и администрации больших успехов в будущем", — говорится в заявлении Кона, распространенном во вторник.

Кон ушел на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.

Кон стал вторым чиновником администрации США, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.

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