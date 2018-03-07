США попросили Китай разработать план сокращения торгового дефицита на $1 млрд

7 марта 2018 20:23 (UTC+04:00)

Власти Соединенных Штатов попросили Китай разработать план по сокращению торгового дефицита с США на $1 млрд. Об этом написал в среду на своей странице в Twitter президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Китай попросили разработать годовой план по сокращению на $1 млрд огромного торгового дефицита с США. У нас очень хорошие отношения с Китаем, и мы с нетерпением ждем, какие идеи они предложат. Мы должны действовать в ближайшее время", - написал он.

Как сообщило ранее в среду министерство торговли США, в январе торговый дефицит с Китаем вырос на 16,7% до $36 млрд, что является самым высоким показателем с сентября 2015 года.

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