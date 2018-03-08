Экс-директор по коммуникациям Белого дома утверждает, что ее почту взломали

8 марта 2018 23:17 (UTC+04:00)

Экс-директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, выступая на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, заявила, что ее электронная почта подверглась взлому. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC, передает ТАСС.

По данным ее источников, которые присутствовали на закрытых слушаниях в указанном комитете, Хикс рассказала, что лишилась доступа к двум почтовым аккаунтам. Один из них был личным, другой она использовала как рабочий, когда была членом предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

Как заявила Хикс законодателям, она считает, что один из упомянутых аккаунтов был взломан неизвестными лицами. При этом она не уточнила, какой именно, отмечает телеканал.

Экс-директор по коммуникациям Белого дома в конце прошлого месяца в течение более девяти часов отвечала на вопросы членов спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, ведущего расследование в связи с утверждениями о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. По сведениям телеканала CNN, Хикс на слушаниях призналась в том, что, находясь на своем бывшем посту, несколько раз лгала ради Трампа, но, по ее словам, это была невинная ложь во спасение.

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