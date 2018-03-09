Более миллиона человек остались без электричества на северо-востоке США

9 марта 2018 03:50 (UTC+04:00)

Более миллиона человек остались без электроэнергии на северо-востоке США из-за неблагоприятных погодных условий, в том числе мощного снегопада. Об этом сообщилав четверг телекомпания NBC, передает ТАСС.

По ее данным, массовые отключения произошли, в частности, в некоторых населенных пунктах штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс. Помимо них непогода также затронула штаты Коннектикут, Род-Айленд, Вермонт, Нью-Гэмпшир, Мэн. Коммунальные службы в регионах, оказавшихся в зоне удара стихии, переведены в экстренный режим работы.

Согласно данным портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, в четверг в США отменены более 500 авиарейсов. По информации NBC, стихия привела к гибели как минимум двух человек.

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