Трамп назвал возможную встречу с Ким Чен Ыном "выгодной для всех сторон"

9 марта 2018 20:46 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что диалог на высоком уровне между КНДР и США будет в интересах всех сторон, сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

Беседа состоялась в пятницу по инициативе американской стороны.

"Трамп заявил, что в последнее время наблюдаются позитивные сдвиги вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова. Северокорейская сторона продемонстрировала позитивный подход. Если США и КНДР смогут провести диалог на высоком уровне, то это будет в интересах всех сторон", - приводит слова Трампа телеканал.

Трамп также выразил надежду на то, что в конечном итоге проблема Корейского полуострова будет решена мирным путем.

Он поблагодарил Китай за важную роль, которую он играет в урегулировании проблемы.

По сообщению телеканала, Трамп выразил готовность Вашингтона и дальше поддерживать тесный диалог с Пекином по северокорейской проблематике.

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