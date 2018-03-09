На северо-востоке США из-за непогоды обесточены дома полумиллиона человек

9 марта 2018 22:55 (UTC+04:00)

Число остающихся без света из-за непогоды в нескольких восточных штатах США и на острове Пуэрто-Рико за сутки сократилось с почти одного миллиона до полумиллиона потребителей, передает РИА Новости со ссылкой на специализированный портал Poweroutage.us.

По его данным, в штате Массачусетс без света почти 162 тысяч домохозяйств, на острове Пуэрто-Рико — 139 тысяч, в Нью Джерси — 114 тысяч. Замыкают список Коннектикут (55 тысяч) и Нью-Йорк (38 тысяч)

Судя по статистике, медленнее всего работы по восстановлению энергоснабжения идут на острове Пуэрто-Рико, который еще не полностью оправился от последствий урагана "Мария", серьезно разрушившего инфраструктуру острова.

Если на материке за сутки подачу электричества возобновили примерно в половину пострадавших домохозяйств, то на острове электроэнергию вернули всего примерно 13% потребителей.

Пуэрто-Рико с населением более 3 миллионов человек имеет статус государства, свободно ассоциированного с США.

За последнюю неделю на северо-восток США уже дважды обрушивались снежные штормы. Между тем, синоптики предсказывают третью волну непогоды в начале следующей недели.

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