Белый дом: Саммита США и КНДР не будет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия

10 марта 2018 03:23 (UTC+04:00)

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына не произойдет, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок. Это подчеркнула в пятницу на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

"И у нас не будет этой встречи, пока мы не увидим конкретных действий, которые соответствуют словам и риторике Северной Кореи", - заявила официальный представитель главы американской администрации. Вашингтон, продолжила она, ждет от Пхеньяна выполнения обещаний, "конкретных и проверяемых действий" по денуклеаризации Корейского полуострова. По словам Сандерс, "Соединенные Штаты не шли на уступки, а Северная Корея дала обещания".

Она подчеркнула, что Трамп надеется, что США "смогут добиться определенного прогресса". "Кампания по оказанию максимального давления, очевидно, является эффективной", - заявила пресс-секретарь. Она повторила, что "время и место [встречи двух лидеров] еще не определены".

"Президент готовился к этому [встрече с Ким Чен Ыном] на протяжении определенного времени. И на регулярных брифингах с разведывательным сообществом, с командой [советников] по национальной безопасности он продолжит делать это, как и с экспертами по данному вопросу", - отметила Сандерс, указав, что Трамп - "прекрасный переговорщик и умеет заключат сделки".

Как заявил в четверг начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён, выступая перед журналистами у Белого дома, Трамп проявил готовность провести встречу с Ким Чен Ыном до мая. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".

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