США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР, чтобы добиться денуклеаризации Корейского полуострова, заявил помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер по итогам встречи с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг КНДР, передает РИА Новости.

По его словам, почти год спустя после одобрения Трампом стратегии максимального давления в отношении КНДР с целью денуклеаризации Корейского полуострова "возможно следовать дипломатическому решению для полной денуклеаризации Корейского полуострова".

"Мы намерены продолжать следовать этому курсу. У нас была возможность обсудить с постпредами Совбеза наше общее намерение продолжать кампанию максимального давления. Мы все согласны, что мы оптимистично смотрим на эту возможность, но мы нацелены продолжать кампанию по оказанию максимального давления, пока мы не увидим слова, подкрепленные действиями и реальный прогресс в сторону денуклеаризации", - сказал Макмастер журналистам.

Встреча дипломатов состоялась в постпредстве США при ООН в Нью-Йоре. Кроме представителей 15 стран-членов СБ, на встрече присутствовали послы Южной Кореи и Японии.

Перед этим Макмастер встретился в штаб-квартире ООН с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем.

На прошлой неделе южнокорейская делегация, проводившая встречи в Пхеньяне, посетила Вашингтон и сообщила Белому дому об итогах переговоров с Северной Кореей. Стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу встречу, на которую тот согласился.

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