Cаммит лидеров КНДР и США пройдет на границе двух Корей

Саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится скорее всего в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Об этом сообщил во вторник ТАСС информированный дипломатический источник в Сеуле.

"Встреча двух лидеров скорее всего пройдет в пункте Пханмунджом в западной части демилитаризованной зоны", - считает источник. По его словам, проведение саммита в этом месте поможет снять обеспокоенность КНДР относительно безопасности Ким Чен Ына. Дипломат отметил, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоятся в Пханмунджоме с "очень большой степенью вероятности".

"В настоящее время озвучиваются различные варианты площадок - Владивосток, Пекин, Пхеньян. Однако лидер Северной Кореи с момента занятия высшего руководящего поста никогда не покидал территории своей страны и вряд ли сделает исключение в этот раз", - полагает собеседник ТАСС.

С другой стороны, отметил дипломат, служба протокола Белого дома "почти наверняка будет против поездки Трампа в Пхеньян", поскольку такой визит "даст повод северокорейской пропаганде и оппонентам внутри США утверждать, что президент отправился на поклон к Ким Чен Ыну". "Таким образом остается единственный приемлемый для всех сторон вариант - Пханмунджом", - резюмировал источник.

В начале прошлой недели южнокорейская делегация посетила Пхеньян, где ее принял лидер КНДР Ким Чен Ын. По итогам визита стороны договорились провести межкорейский саммит в конце апреля. Затем в Вашингтоне советник президента Южной Кореи Чон Ый Ён передал Трампу устное послание от Ким Чен Ына с предложением о проведении двустороннего саммита. По предварительным данным, такая встреча может состояться уже в мае.

Пункт Пханмунджом - самая известная точка в демилитаризованной зоне, представляющей собой фактическую границу между Республикой Корея и КНДР. Длина этой нейтральной полосы - 241 километр, ширина - 4 километра, и лишь в Пханмунджоме солдаты враждующих сторон находятся в зоне прямой видимости друг от друга.

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