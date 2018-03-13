Cаммит лидеров КНДР и США пройдет на границе двух Корей

13 марта 2018 12:23 (UTC+04:00)

Саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится скорее всего в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Об этом сообщил во вторник ТАСС информированный дипломатический источник в Сеуле.

"Встреча двух лидеров скорее всего пройдет в пункте Пханмунджом в западной части демилитаризованной зоны", - считает источник. По его словам, проведение саммита в этом месте поможет снять обеспокоенность КНДР относительно безопасности Ким Чен Ына. Дипломат отметил, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоятся в Пханмунджоме с "очень большой степенью вероятности".

"В настоящее время озвучиваются различные варианты площадок - Владивосток, Пекин, Пхеньян. Однако лидер Северной Кореи с момента занятия высшего руководящего поста никогда не покидал территории своей страны и вряд ли сделает исключение в этот раз", - полагает собеседник ТАСС.

С другой стороны, отметил дипломат, служба протокола Белого дома "почти наверняка будет против поездки Трампа в Пхеньян", поскольку такой визит "даст повод северокорейской пропаганде и оппонентам внутри США утверждать, что президент отправился на поклон к Ким Чен Ыну". "Таким образом остается единственный приемлемый для всех сторон вариант - Пханмунджом", - резюмировал источник.

В начале прошлой недели южнокорейская делегация посетила Пхеньян, где ее принял лидер КНДР Ким Чен Ын. По итогам визита стороны договорились провести межкорейский саммит в конце апреля. Затем в Вашингтоне советник президента Южной Кореи Чон Ый Ён передал Трампу устное послание от Ким Чен Ына с предложением о проведении двустороннего саммита. По предварительным данным, такая встреча может состояться уже в мае.

Пункт Пханмунджом - самая известная точка в демилитаризованной зоне, представляющей собой фактическую границу между Республикой Корея и КНДР. Длина этой нейтральной полосы - 241 километр, ширина - 4 километра, и лишь в Пханмунджоме солдаты враждующих сторон находятся в зоне прямой видимости друг от друга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Техасе объявили награду за информацию о причастных к взрывам в Остине
США 11:27
Глава Пентагона заявил о заинтересованности талибов в мирных переговорах
США 10:26
Трюдо поблагодарил Трампа за решение не применять к Канаде таможенные пошлины на металлы
Другие страны 05:20
США продолжат оказывать максимальное давление на КНДР
США 03:18
Трамп продлил санкции против Ирана
Политика 02:08
США сократили число операций, выполняемых с турецкой авиабазы Инджирлик - СМИ
Турция 00:54
Китай не хочет торговой войны с США - министр коммерции КНР
Китай 12 марта 20:01
Китай надеется на позитивные результаты встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
Китай 12 марта 17:47
Южнокорейская компания реализует в Ташкенте крупный проект
Узбекистан 12 марта 10:17
Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США
В мире 12 марта 08:27
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Пхеньяне маловероятна, но не исключена - Белый дом
США 12 марта 00:22
Президент Грузии совершит визит в США
Грузия 11 марта 11:30
Трамп предсказал “огромный успех” в переговорах с Северной Кореей
США 11 марта 09:58
Трамп готов отменить пошлины на металлы для стран ЕС, если они сделают то же самое для США
США 11 марта 06:14
Белый дом раскрыл темы переговоров Трампа с Макроном
США 10 марта 20:03
Япония будет просить у США освободить ее от таможенных сборов на сталь и алюминий
США 10 марта 13:45
В Бельгии оценили возможный ущерб для экономики от введения пошлин США
США 10 марта 13:36
Владимир Путин заявил о готовности России вести диалог с США о новом СНВ
Россия 10 марта 11:54