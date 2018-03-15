Трамп считает Россию причастной к атаке на экс-офицера ГРУ в Солсбери

15 марта 2018 00:18 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия виновна в случившемся с бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью в британском Солсбери, заявил журналистам представитель Белого дома Радж Шах, передает РИА Новости.

"Я не буду забегать вперед о каком-либо возможном заявлении (по этому поводу – ред.), но я скажу, что, как президент заявил вчера, определенно представляется, что Россия действительно совершила это, основываясь на тех доказательствах, которыми располагает Великобритания. Президент действительно заявил премьер-министру (Терезе Мэй) вчера по телефону, что США на 100% поддерживает нашего союзника Великобританию по этому вопросу", — сообщил он.

Шах добавил, что он не знает ни о каких независимых оценках США по этому вопросу.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля, а все обвинения — "это чушь". Лавров подчеркнул, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон пока в этом отказывает под невнятными предлогами. По словам министра иностранных дел РФ, Россия полностью готова сотрудничать с Великобританией по этому делу, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

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