Полиция Остина получила сотни звонков по поводу подозрительных посылок

15 марта 2018 00:21 (UTC+04:00)

Полиция американского города Остин (штат Техас) получила 370 звонков от местных жителей по поводу подозрительных посылок после трех взрывов, унесших жизни двух человек, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестных, подкинувших 2 и 12 марта взрывчатку в частные дома в Остине, в результате взрывов погибли два человека.

В минувший понедельник в жилом доме Остина взорвалась еще одна, третья посылка, два человека были госпитализированы. Имеет ли этот инцидент отношение к другим, пока неизвестно.

По информации полиции, звонки от обеспокоенных жителей начали поступать сразу после 2 марта. Однако ни в одном из случаев подозрения не подтвердились.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт объявил награждение в размере до 15 тысяч долларов за информацию, которая может привести к задержанию одного или нескольких человек, причастных к серии взрывов.

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