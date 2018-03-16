В Майами сообщили число жертв результате обрушения моста

От шести до десяти человек могли погибнуть при обрушении пешеходного моста в Майами, сообщил в четверг сенатор от штата Флорида Билл Нельсон, передает РИА Новости.

"Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до десяти человек", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее телеканал Local10 со ссылкой на пожарно-спасательные службы сообщал о шести погибших.

На первой пресс-конференции в связи с происшествием глава полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес не стал говорить о числе погибших, сообщив только, что в автомобилях, которые накрыло мостом, находятся люди.

По данным Local10, мост еще не был достроен. Секцию весом 950 тонн установили на опоры недавно – 10 марта. Мост стоимостью более 14 миллионов долларов призван был облегчить жизнь студентам Международного университета Флориды, связав его с кампусом. Сейчас они вынуждены добираться до вуза на специальных автобусах.

Университет сам принимал участие в проектировке моста. При строительстве использовали методы ускоренного возведения — при помощи модулей. Университет сообщал, что модульная конструкция уменьшает потенциальные риски для строителей, пешеходов и водителей, а также сводит к минимуму необходимость перерывать трассу. Строительство должно было завершиться в следующем году.

По данным газеты Miami New Times, два крупнейших подрядчика, принимавших участие в строительстве моста, уже имели проблемы с обеспечением безопасности. В одном случае речь шла о падении конструкции моста на рабочего, пишет газета.

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