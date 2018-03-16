США всегда готовы ввести новые санкции против Ирана - Белый дом

16 марта 2018 23:51 (UTC+04:00)

США пока не вводят новые санкции против Ирана, но всегда рассматривают такую возможность, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"У нас нет никаких новых объявлений насчет санкций, но мы всегда рассматриваем наилучший способ продвигать и защищать американцев и продвигать повестку дня президента (США)", - заявила Сандерс на брифинге.

Таким образом пресс-секретарь ответила на вопрос, готовы ли США ввести новые санкции против Ирана, что ранее предложили Великобритания, Франция и Германия. По данным агентства Рейтер, Лондон, Париж и Берлин направили странам-членам ЕС предложение ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой и ролью в сирийском конфликте.

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