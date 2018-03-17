Трамп одобрил закон о взаимных визитах делегаций США и Тайваня

17 марта 2018 02:47 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал закон, разрешающий обмен визитами официальных делегаций между США и Тайванем. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

«Президент подписал… «Закон о поездках на Тайвань», который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях», - цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что этот закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений между Соединёнными Штатами и Тайванем.

В ноябре 2017 года стало известно, что конгрессмены-республиканцы разработали законопроект, который предусматривает усиление поддержки Тайваня.

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