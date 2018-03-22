В США анонсировали крупное увеличение военных расходов

22 марта 2018 06:29 (UTC+04:00)

Бюджет США на 2018 год предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов, заявил спикер палаты представителей Пол Райан, передает РИА Новости.

Ранее проект бюджета до окончания финансового года согласовали республиканцы и демократы конгресса.
"Сегодня начало новой эры для вооруженных сил Соединенных Штатов. Крупнейший рост оборонных расходов за 15 лет позволяет начать устранять ущерб последнего десятилетия", — говорится в заявлении Райана.

Проект бюджета Пентагона, который на протяжении ряда лет подвергался секвестрированию, предполагает 80-миллиардное увеличение расходов на оборону.

У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе. Компромисс республиканцев и демократов не принимает во внимание некоторые ключевые приоритеты президента Дональда Трампа.

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